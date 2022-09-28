Под Нижним Тагилом начали работы по капремонту Верхне-Выйского водохранилища 

Под Нижним Тагилом приступили к капитальному ремонту комплекса гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища. В этом году на ремонт главного источника питьевого водоснабжения города из областного бюджета направят более 8,3 млн рублей, пишет департамент информационной политики.

С 2019 года по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева начались работы по реабилитации Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ. Полностью привести в порядок Верхне-Выйское водохранилище планируют за ближайшие четыре года.

Сейчас на месте подготавливаются технические проезды, а в декабре начнутся земляные и каменные работы. До конца 2025 года на гидроузле планируется выполнить ремонт железобетонных и металлических конструкций, отремонтировать водосброс, мост, отводящий канал. Всего за четыре года на капремонт водохранилища планируется направить более 200 млн рублей из областного бюджета.

Первые гидротехнические объекты на реке Выя были построены в 1946 году, в 1961 году закончена девятилетняя реконструкция Верхне-Выйского ГТС. В последующие полвека на гидроузле проводились только обслуживание и текущий ремонт.

Напомним, в июне этого года к капитальному ремонту Верхне-Выйского гидроузла за 205 млн рублей приступило ООО «Астра-групп» из Первоуральска.

Тем временем на Черноисточинском водохранилище за два с половиной месяца с помощью земснаряда подняли более 160 тысяч кубометров ила. Работы будут продолжать до наступления устойчивых минусовых температур. Зимой высушенный ил вывезут на склад, а в дальнейшем будут использовать при благоустройстве города. Весной следующего года сбор донных отложений будет продолжен. Всего со дна планируют поднять около полумиллиона кубометров ила. Полностью завершить работы по очистке водного объекта должны осенью 2023 года.

С 2020 года средства на экологическую реабилитацию Черноисточинского водохранилища выделяются из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость проекта — более 440 млн рублей.