Под Нижним Тагилом началась внезапная проверка стратегической ракетной части

В расположенном под Нижним Тагилом 42-м ракетном соединении Минобороны началась внезапная проверка на состояние противодействия терроризму, передаёт со ссылкой на пресс-службу ведомства издание «Все новости». Инспекция комиссии командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продлится до 18 февраля. Она изучит организаторскую деятельность командиров по противодействию терроризму в подразделениях управления соединения, ракетных полках и других подразделениях. Особое внимание будет уделено оценке готовности сил и средств, выделенных для решения задач противодействия терроризму в любой обстановке.

Кроме того, комиссия проверит надёжность организации пропускного режима на объекты соединения и порядок взаимодействия с МВД, ФСБ России и местного самоуправления по выявлению, локализации и устранению опасности совершения террористических актов, выполнение предупредительно-профилактических мероприятий противодействия терроризму суточным нарядом и антитеррористической защищённости объектов соединения.

Агентство новостей «Между строк»