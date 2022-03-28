Под Нижним Тагилом на Серовском тракте пассажирский автобус насмерть сбил пешехода 

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 26 марта на 176-м км Серовского тракта. Рейсовый автобус Scania сбил насмерть 32-летнего пешехода. Как сообщается в паблике во «ВКонтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» со ссылкой на ГИБДД, погибший шёл по полосе попутного направления и был одет в тёмную одежду.

Сотрудники Госавтоинскпекции установили, что 54-летний водитель автобуса проживает в городе Краснотурьинске, имеет стаж управления транспортными средствами 23 года и к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент аварии он был трезв. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.