Под Нижним Тагилом мужчина написал заявление об угоне машины после того, как потерял её в канаве

В конце мая в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 28-летний житель Нижнего Тагила. По его словам, накануне он вместе с семьёй приехал на дачу в посёлок Висим, вечером припарковал машину возле дома, а когда проснулся утром, то не обнаружил транспорт на своём месте. Вскоре пропавший Chevrolet нашли неподалёку от дома заявителя. Оказалось, хозяин авто, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, поехал кататься по посёлку. Во время поездки его транспорт застрял в канаве, вытащить автомобиль с помощью трактора мужчине помог сосед. Однако это не остановило пьяного автомобилиста.

«Он вновь сел за руль и забуксовал в другом месте. Так же, как и в первый раз, мужчина обратился за подмогой к соседу, но уже не смог вспомнить, в каком месте это произошло. Проведя некоторое время в безуспешных поисках своей иномарки, мужчина решил выдумать историю об угоне и обратиться с заявлением в полицию», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый ранее, в 2019 году, уже привлекался к уголовной ответственности за езду в пьяном виде, был приговорён к обязательным работам и лишён права управления транспортным средством на два года. Сейчас следователи Пригородного района направили в суд уголовное дело по факту ложного сообщения. Обвиняемому грозит наказание до двух лет лишения свободы.