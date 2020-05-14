Под Нижним Тагилом мужчина из ревности сжёг дом, где находились его возлюбленная и родной брат

Полицией Нижнего Тагила передано в суд уголовное дело в отношении 43-летнего уроженца села Николо-Павловское, который обвиняется в умышленной порче чужого имущества. По версии следствия, в ночь на 1 января 2020 года обвиняемый совершил поджог одной из квартир в доме в посёлке Ленёвка. Сообщение о пожаре поступило в разгар празднования Нового года.

На площади 48 кв. м сгорели надворные постройки, мотоцикл «Урал», повреждены кровля, перекрытие, стены, домашнее имущество. Находившиеся в доме люди успели выбежать на улицу, поэтому не пострадали. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. После проведённой экспертизы стало ясно, что причиной возгорания стал поджог.

«В ходе разбирательств было установлено, что 37-летняя хозяйка квартиры до пожара проживала в данной квартире совместно с сожителем. С её слов, нередко при бытовых конфликтах её сожитель угрожал уничтожить имущество и сжечь квартиру. В новогоднюю ночь к хозяйке квартиры приходили гости, знакомые и брат сожителя, весь вечер компания веселилась, не обошлось и без распития спиртных напитков. В разгар празднования случился пожар. В ходе опроса сотрудники полиции установили, что во время пожара жители ближайших домов обратили внимание на сожителя, который равнодушно смотрел, как горит дом, и не предпринимал никаких попыток, чтобы спасти имущество и помочь выбраться из огня людям, находившимся внутри», — рассказали в полиции.

После этого подозреваемый был вызван в полицию для дачи пояснений, где признался стражам порядка в содеянном и написал явку с повинной. Мужчина объяснил полицейским, что в ту ночь был сильно пьян и приревновал свою сожительницу к собственному брату. Для того чтобы отомстить родным, он взял из чулана канистру с бензином, облил горючим входные двери дома и мотоцикл, стоящий рядом, после чего поджёг.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. За совершённое им деяние законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.