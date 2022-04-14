Происшествия

Под Нижним Тагилом молодой участковый покончил с собой из табельного пистолета

14.04.2022 13:47
Под Нижним Тагилом молодой участковый покончил с собой из табельного пистолета

Вечером 13 апреля под Нижним Тагилом в районе посёлка Черноисточинск погиб 28-летний участковый отдела полиции № 17. Трагедия произошла в лесу недалеко от кладбища.

 «13 апреля в 20:30 на вершине горы Липовой в лесном массиве, в одном километре от кладбища в посёлке Черноисточинск, было обнаружено тело участкового уполномоченного отдела полиции № 17 Нижнего Тагила с огнестрельным ранением. Старший лейтенант 1994 года рождения находился на службе в гражданской одежде, неожиданно перестал выходить на связь. В этот микрорайон он отправился, чтобы провести проверку по материалу хищения имущества из домика одного из садовых товариществ. Через какое-то время перестал выходить на связь, его телефон оказался вне зоны действия сети. В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли своего коллегу без признаков жизни», рассказал полковник Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по факту смерти мужчины выясняются все обстоятельства. Тело полицеского направили на экспертизу. 

«При себе у мужчины было табельное оружие — пистолет Макарова. Служебный автомобиль также находился на месте происшествия. Там же сыщики обнаружили записку, из которой следовало, что данное ЧП не носит криминального характера и не связано со служебной деятельностью. По предварительным данным, инцидент может носить семейно-бытовой характер. По данному факту проводится служебная проверка с участием специалистов кадровой службы и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также коллективу ОП № 17, где он проходил службу», отметил Валерий Горелых.

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