Под Нижним Тагилом молодой участковый покончил с собой из табельного пистолета

Вечером 13 апреля под Нижним Тагилом в районе посёлка Черноисточинск погиб 28-летний участковый отдела полиции № 17. Трагедия произошла в лесу недалеко от кладбища.

«13 апреля в 20:30 на вершине горы Липовой в лесном массиве, в одном километре от кладбища в посёлке Черноисточинск, было обнаружено тело участкового уполномоченного отдела полиции № 17 Нижнего Тагила с огнестрельным ранением. Старший лейтенант 1994 года рождения находился на службе в гражданской одежде, неожиданно перестал выходить на связь. В этот микрорайон он отправился, чтобы провести проверку по материалу хищения имущества из домика одного из садовых товариществ. Через какое-то время перестал выходить на связь, его телефон оказался вне зоны действия сети. В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли своего коллегу без признаков жизни», — рассказал полковник Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по факту смерти мужчины выясняются все обстоятельства. Тело полицеского направили на экспертизу.