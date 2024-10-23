Под Нижним Тагилом майнеры украли у государства электроэнергию на 10 млн рублей

В Свердловской области была раскрыта подпольная майнинговая ферма, организованная группировкой, которая незаконно похитила у государства электроэнергию на сумму более 10 миллионов рублей. Операция была проведена совместно сотрудниками полиции и службой безопасности компании «Россети Урал».

«Участники группировки приобрели в посёлке Быньги (Невьянский район) несколько помещений на месте старой заброшенной мебельной фабрики. Установили там оборудование (почти 240 единиц), на котором “фармили” криптовалюту. Вся ферма была запитана через кабели близлежащей подстанции “Россетей”, которые без всяких договоров протянули под землёй. Охраняли территорию камеры видеонаблюдения», — сообщает Ura.ru.

Совершив замену трансформаторов и рубильников на подстанции, майнеры фактически обманывали систему энергоснабжения, что и привело к значительным потерям для государства, так как основным акционером «Россетей» является Российская Федерация. Полиция в ходе операции изъяла майнинговое оборудование общей стоимостью более 30 миллионов рублей и возбудила уголовное дело.

В пресс-службе компании «Россети Урал» подтвердили информацию о нелегальной ферме, однако добавили, что это дело пока не закрыто и работа правоохранительных органов продолжается.