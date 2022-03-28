Под Нижним Тагилом лоб в лоб столкнулись две иномарки (ВИДЕО)

27 марта около 13:00 на 25-м км автодороги Нижний Тагил — Усть-Утка рядом с селом Елизаветинское столкнулись две иномарки. В одной из машин были дети. По информации отдела пропаганды ГИБДД, 34-летний мужчина за рулём Seat Leon, следуя в сторону Нижнего Тагила, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Focus. В результате ДТП пострадали два человека, один из них ребёнок.

«Водитель автомобиля Seat пояснил, что вместе с семьёй возвращался с горнолыжного курорта “Гора Белая” домой в Тюмень. Решил ускориться, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Установлено, что у водителя стаж вождения составляет 10 лет. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, опьянение не установлено», — рассказали в дорожной полиции.

На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и скорая помощь. В больницу доставили 34-летнюю пассажирку Seat Leon с переломом ключицы и 3-летнего ребёнка, который находился на заднем сиденье этой машины, с ссадинами лица. Женщина была пристёгнута ремнём безопасности, а ребёнок перевозился в детском сиденье. Пассажиры автомобиля Ford Focus не пострадали.