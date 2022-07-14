Под Нижним Тагилом легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево

Под Нижним Тагилом по дороге из Евстюнихи в сторону Малой Лаи 23-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в ДТП помимо водителя пострадали 3 пассажира: 21-летний молодой человек, 20-летняя и 19-летняя девушки. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения Нижнего Тагила с различными травмами.

Сотрудникам ГИБДД провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Провести освидетельствование на состояние опьянения водителя не удалось, поскольку он был госпитализирован вместе с пассажирами. Стаж вождения мужчины составляет 4 года, за которые он 1 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Окончательная причина ДТП будет установлена после расследования.