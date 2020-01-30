Под Нижним Тагилом легковушка столкнулась с товарным поездом, есть пострадавшие

Два человека, в том числе ребёнок, госпитализированы после столкновения автомобиля Toyota Camry с товарным поездом в районе посёлка Свободного, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла накануне в 14:15 на подъезде к Свободному, когда машина пересекала регулируемый железнодорожный переезд. На переезде не было шлагбаума, но горел красный сигнал светофора.

Toyota Camry столкнулась с составом из 48 вагонов, который вёз кирпич и уголь. Пострадали два пассажира: 9-летний мальчик и его 42-летняя мать из Екатеринбурга, которые госпитализированы в центральную городскую больницу Верхней Салды. В результате происшествия мальчик получил сотрясение головного мозга, у него ушибленная рана надбровья, ссадины лица. Его мать также получила черепно-мозговую травму, у неё ушиб поясничного отдела позвоночника.

За рулём находилась 29-летняя родственница пострадавших, которая забрала пассажиров со станции в Нижнем Тагиле, чтобы отвезти в Свободный. Водитель, стаж которой составляет девять лет, пояснила, что не заметила ни красный свет на переезде, ни приближающийся товарняк.