Под Нижним Тагилом из-за водителя без прав в ДТП пострадал ребёнок

Вчера, 2 июня, в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом в результате ДТП пострадал 2-летний ребёнок. Инцидент произошёл около 9:30 возле дома № 38 на улице Октябрьской, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

28-летний водитель Lada Priora, двигаясь в селе Николо-Павловское по улице Октябрьской в сторону улицы Сосновой, допустил боковое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 38-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

«Водитель Volkswagen Polo пояснил, что вместе с женой и сыном направлялся в Екатеринбург. Во время движения по селу Николо-Павловское мужчина остановился, в этот момент почувствовал удар в переднюю правую часть своего автомобиля», — прокомментировали в ГИБДД.

С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы волосистой части головы» ребёнок был отпущен домой. Мальчик перевозился без нарушений в автокресле, установленном на заднем пассажирском сиденье справа.

В ГИБДД отметили, что ранее водитель отечественного автомобиля был лишён права управлением транспортным средством.