Под Нижним Тагилом из-за ремонта дороги ограничено движение по Серовскому тракту

На 120-м километре Серовского тракта, на объездной Нижнего Тагила, из-за ремонта дорожного полотна частично ограничено движение автотранспорта, сообщает городское отделение пропаганды ГИБДД.

«Для водителей, которые двигаются со стороны Екатеринбурга, ремонтные работы на автодороге будут осуществляться после автозаправочной станции. Водители, которые направляются сторону Екатеринбурга со стороны города Серова, возможное затруднение проезда может возникнуть после участка автодороги, где расположены кафе “Девичья башня” и “Три гуся”. Перекрытие автодороги на данном участке будет произведено по полосам движения. Просим быть предельно внимательными, осторожными и учитывать данное обстоятельство при следовании выбранным маршрутом», — поясняют в Госавтоинспекции.