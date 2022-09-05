Под Нижним Тагилом из-за пьяной матери в пожаре погиб 3-летний ребёнок

В пригороде Нижнего Тагила вспыхнул пожар, в котором погиб 3-летний ребёнок. Инцидент произошёл накануне около 20:00 в посёлке Первомайском в частном доме на улице Ленина , где проживала неполная многодетная семья. Погибший ребёнок в одиночку воспитывался 32-летней матерью вместе ещё с двумя детьми.

Как отметили в пресс-центре ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 8 м² сгорела кровля и повреждены деревянные стены строения. Сообщение о пожаре поступило в 19:50. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

«По предварительным данным, тело ребёнка не имело внешних признаков насильственной смерти. Мальчик, скорее всего, отравился продуктами горения. Малыша попытались спасти соседи, которые извлекли его из горящего дома, но, к большому сожалению, прибывшей бригаде врачей спасти его не удалось. Также из жилища в ГБ № 4 Нижнего Тагила была госпитализирована мать погибшего, 32-летняя женщина, с 20% ожогов тела, в нетрезвом состоянии. Пожар вспыхнул в спальне, с места происшествия изъято большое количество окурков и другие вещдоки. Собранные по данному факту материалы полиция направила в районный отдел СК», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в момент возгорания в доме находились маленький ребёнок, его мать и её сожитель. Двое других детей были в гостях у родного отца. Семья состоит на учёте ОДН ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское», мать ребёнка злоупотребляет алкоголем и за 2022 год уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).

В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что по результатам организованной проверки будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как рассказал АН «Между строк» старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по сообщению о гибели малолетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Следствием СК России выясняются все обстоятельства трагедии.