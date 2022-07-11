Под Нижним Тагилом из-за лопнувшего колеса фура вылетела с трассы и перевернулась

Серьёзное ДТП произошло 9 июля на 141 км Серовского тракта под Нижним Тагилом. Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, около полудня у грузовика Volvo, который двигался из Екатеринбурга в Серов, лопнуло переднее колесо. Водитель потерял управление и фура сначала наехала на ограждение, а затем перевернулась в кювете.

54-летний водитель оказался зажат в кабине, поэтому потребовалась помощь спасателей Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Медики диагностировали у мужчины компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Пострадавший имеет стаж вождения 35 лет. Сотрудниками ГИБДД установлено, что фура была технически неисправна. На собственника транспортного средства будет составлен административный протокол.