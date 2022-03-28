Под Нижним Тагилом Hyundai столкнулся с «Нивой» без водителя

Под Нижним Тагилом в необычном лобовом столкновении пострадали трое человек. Авария произошла 27 марта около 17:00 на 148-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, УАЗ буксировал «Ниву» без водителя на жёсткой сцепке, которая оторвалась.

31-летний водитель автомобиля УАЗ буксировал ВАЗ-2131. Во время движения сцепка оторвалась и «Нива» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Hyundai Tucson под управлением 34-летней женщины. В результате ДТП пострадали три человека. Водитель Hyundai получила ушиб грудной клетки, ей госпитализация не понадобилась, двое её пассажиров — 57-летняя женщина с переломом рёбер, тупой травмой живота и 12-летняя девочка с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота — были госпитализированы в больницу.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажиры кроссовера во время движения использовали ремни безопасности, поэтому серьёзных травм удалось избежать. Семья возвращалась из Перми домой в Екатеринбург.

Как пояснил водитель автомобиля УАЗ, он буксировал «Ниву», в которой не было водителя, из посёлка Верхняя Синячиха в Серов для ремонта. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 5. ст. 12 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена). Отметим, что, согласно ПДД, буксировка на жёсткой сцепке должна осуществляться при наличии водителя за рулём буксируемого транспортного средства. Исключением может быть случай, когда конструкция сцепки обеспечивает при прямолинейном движении полное повторение траектории буксирующего авто.

По факту ДТП проводится проверка.