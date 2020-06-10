Под Нижним Тагилом Hyundai протаранил Skoda при обгоне (ВИДЕО)

Во вторник, 9 июня, на 125-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла в 11:00 в районе посёлка Монзино. Водитель Skoda Fabia при повороте налево не убедилась в безопасности манёвра и выехала на полосу встречного движения, где в неё врезался Hyundai, решивший сделать обгон, рассказали ИА «Все новости» очевидцы. После столкновения Skoda перевернулась на крышу.

Владельцы иномарок травм не получили. Незначительные повреждения у пассажирки Hyundai, помощь ей оказали на месте происшествия. По данным ГИБДД, водитель «корейца» нарушил очерёдность проезда, что привело к столкновению.