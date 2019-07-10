Под Нижним Тагилом грузовик смял легковушку

Серьёзная авария произошла вечером 10 июля на подъезде к селу Николо-Павловское со стороны Нижнего Тагила. Столкнулись Lada Priora, Mitsubishi ASX и грузовик TATA. Известно об одном пострадавшем.

«Пострадал водитель Приоры, его извлекли спасатели из машины и передали медикам», — рассказал АН «Между строк» очевидец ДТП.

UPD: По данным отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель Lada Priora допустил наезд на припаркованный у обочины грузовик ТАТА.