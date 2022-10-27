Под Нижним Тагилом «Газель» врезалась в грузовик 

Сегодня, 27 октября, около 12:00 на въезде в село Николо-Павловское произошло ДТП с участием автомобиля «Газель» и японского грузовика марки Fuso, припаркованного на обочине. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир японского автомобиля.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 28-летний водитель «Газели» ехал в сторону Екатеринбурга на небезопасной скорости, из-за чего врезался в стоящий на обочине грузовик, рядом с которым стояли 54-летний водитель и 19-летний пассажир. Мужчины пытались починить машину. По словам водителя «Газели», в какой-то момент его ослепило солнце и он не увидел стоящий на обочине грузовик, из-за чего и произошло столкновение.

Оба пострадавших были госпитализированы в Демидовскую ГБ. Водитель получил переломы левой лодыжки и левой кисти. Его коллеге поставили диагноз «ушибленная рана головы с подозрением на перелом шейного отдела». В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.