Под Нижним Тагилом фура протаранила легковушку (ВИДЕО)

Днём 17 сентября на 32-м км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадал человек. По данным ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo двигался со стороны Нижнего Тагила. При повороте в сторону посёлка Свободный он не уступил дорогу и допустил столкновение с фурой МАN под управлением водителя 1976 года рождения, движущегося во встречном направлении. После столкновения Volkswagen Polo отбросило на автомобиль Lada Largus, движущийся со стороны Нижнего Тагила.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водителем Volkswagen Polo является житель посёлка Свободный, его общий стаж вождения — 26 лет. Мужчина направлялся домой из Нижнего Тагила. Пострадавший госпитализирован с серьёзными травмами.