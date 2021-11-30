Под Нижним Тагилом экипаж ДПС задержал пьяную автоледи после анонимного звонка

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила в ночь на 28 ноября задержали в посёлке Черноисточинск пьяную автоледи. Анонимный звонок о нетрезвом водителе поступил в дежурную часть около 23:00.

Очевидец рассказал группе «Инцидент Нижний Тагил», что вместе со своим пассажиром женщина на Audi отдыхала в кафе. Сначала мужчина не пускал её за руль, но в результате они всё равно сели в машину.

В отделении пропаганды ГИБДД пояснили, что в ночь на 28 ноября на территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО проводился рейд, направленный на выявление нарушителей. Около 23:00 в дежурную часть поступил анонимный звонок с сообщением, что нетрезвый водитель управляет автомобилем в посёлке Черноисточинск.

Видео: группа «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Инспекторы ДПС оперативно прибыли в посёлок и остановили автомобиль Audi. Водитель отказалась от прохождения процедуры медосвидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим на неё составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).