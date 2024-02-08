Под Нижним Тагилом егеря поймали двух браконьеров, убивших лося

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в дежурную часть поступило сообщение от егерей о том, что на территории Серебрянского охотничьего хозяйства ими были задержаны браконьеры, застрелившие лося. Мужчины рассказали, что вначале проверки обнаружили свежий след от снегохода и решили проехать по нему, чтобы проверить. На месте они обнаружили убитое животное и решили дождаться браконьеров, когда те придут за добычей. Через непродолжительное время к жертве подъехали двое мужчин на снегоходе, которые сразу были задержаны егерями.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МУ МВД России “Нижнетагильское”. Полиция зафиксировала следы противоправной деятельности. У одного из мужчин при себе было гладкоствольное ружьё. В ходе разбирательства силовики выяснили, что именно он и выстрелил в животное. По сведениям полиции, подозреваемый не является владельцем оружия, а также охотником, имеющим соответствующее разрешение. По словам мужчины, несколько лет назад он нашёл ружье, сплавляясь по реке Серебрянке, и решил использовать его для отстреливания волков, которые часто близко подходят к дому. В свой дом в деревне мужчина приезжает каждые выходные. Вот и в этот раз он вместе с приятелем приехал в деревню. Объезжая близлежащую территорию, заметил неподалёку в лесу лося и не упустил возможности незаконно поохотиться. Потом вернулся в дом и попросил знакомого помочь перевезти тушу и разделать её», — сообщают в ведомстве.

Своими действиями тагильчанин причинил урон департаменту по охране, контролю и регулированию животного мира на сумму в размере 80 тысяч рублей за незаконную добычу животного. Задержанный возместил ущерб и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Незаконно хранившееся оружие изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.