Под Нижним Тагилом два туриста заблудились на болоте

В воскресенье вечером под Нижним Тагилом в районе реки Чауж (Канава) заблудились двое жителей Вагонки. Мужчина и женщина ушли в поход с ночёвкой, но на следующий день не смогли самостоятельно вернуться в город. В поисках выхода из леса они сильно утомились. И только оказавшись на болоте, туристы всё-таки решили вызвать спасателей.

«Вызов поступил в семь часов вечера. Мужчина и женщина заблудились на болоте. На место выехали четыре спасателя. Как выяснилось, туристы пошли туда с ночёвкой, переночевали и на обратном пути заблудились. С ними была собака. Они все настолько вымотались, что мужчина даже бросил рюкзак с вещами, попросту не мог дальше идти с ним из-за утомления. Когда приехали наши ребята, то сначала вывели девушку на сушу, потом его, а затем вынесли вещи», — рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергей Копёркин.