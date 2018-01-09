Под Нижним Тагилом два автомобиля вылетели с трассы

Накануне вечером на 131-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в ДТП пострадал семилетний ребёнок. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем УАЗ, движущимся в попутном направлении. После удара оба транспортных средства съехали в кювет и перевернулись.

В результате аварии 52-летний водитель УАЗа с переломами ноги и лопатки госпитализирован в ЦГБ № 3. Ребёнок — пассажир ВАЗ-2114 получил ушиб мягких тканей груди и после осмотра медиков отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка.