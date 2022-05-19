Под Нижним Тагилом дорожники установили указатель населённого пункта с орфографической ошибкой

Читательница сайта vtagile.ru заметила, что на новых дорожных указателях в районе посёлка Черноисточинск присутствует орфографическая ошибка. Компания, которая изготавливала знаки, зачем-то добавила в название посёлка ещё одну букву Н — «Черноисточнинск». Журналисты издания выяснили, что дорожные рабочие занимались ремонтом Серовского тракта в районе Горбуново и у съезда заменили таблички с указанием населённых пунктов. Знаки с ошибками установлены в обе стороны движения и даже на схеме направлений.

В ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», в ведении которого находится Серовский тракт, заявили, что в ближайшее время указатели должны заменить.