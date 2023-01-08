Под Нижним Тагилом «десятка» сбила женщину-пешехода 

Накануне, 7 января, около 08:00 на 23-м км трассы Николо-Павловское — Алапаевск на пешеходном переходе ВАЗ-21102 сбил 31-летнюю женщину. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за рулём «десятки» находился 21-летний тагильчанин, который за год вождения был замечен в нарушении ПДД 9 раз.

В результате аварии врачи диагностировали у женщины ушибы, а также закрытый перелом левой голени, но пострадавшая от госпитализации отказалась. Сам водитель отечественной легковушки пояснил автоинспекторам, что в посёлок Первомайский приехал в гости к друзьям. За рулём был трезв. Женщину на пешеходном переходе он разглядел в последний момент по причине плохой видимости из-за снегопада. Пострадавшая уточнила, что, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу в сторону автобусной остановки, из-за непогоды тоже не заметила подъезжающий к ней автомобиль.

В отношении автолюбителя составили сразу три административных материала: за непредоставление преимущества в движении пешеходу, за отсутствие знака «начинающий водитель» и страхового полиса.

«На территории всей Свердловской области отмечены неблагоприятные погодные условия, которые продлятся вплоть до 10 января. В этот период управлять транспортным средством необходимо максимально осторожно. Подъезжая к пешеходному переходу, убедитесь в отсутствии на нём пешеходов и только после этого продолжайте движение. Пешеходы также должны позаботиться о своей безопасности, не забывая при переходе дороги смотреть по сторонам и использовать в одежде световозвращающие элементы. Начинающим водителям рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле, тем более на дальние расстояния, и воспользоваться общественным транспортом», — уточнили АН «Между строк» в Госавтоинспекции.