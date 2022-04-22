Под Нижним Тагилом частный музей ретроавтомобилей из-за финансовых трудностей вынужден продавать уникальные экспонаты 

В Кушве члены Гороблагодатского краеведческого общества последние несколько недель распродают часть своей уникальной коллекции советских раритетных автомобилей. Они объясняют это нехваткой финансирования на содержание экспонатов. Решение, как утверждают краеведы, далось им нелегко, но это важно сделать для сохранения более ценных экспонатов коллекции. Журналист АН «Между строк» Максим Сорокин пообщался с одним из основателей Кушвинского музея старинных вещей Дмитрием Марариновым и узнал о проблемах, с которыми столкнулись краеведы, пытаясь сохранить советские автомобили и другой антиквариат.

«При создании нашего музея мы планировали показать развитие советского автопрома, а также рассказать историю возникновения нашего родного города и сохранить её для потомков и, конечно же, жителей нашего города», — рассказал АН «Между строк» член Гороблагодатского краеведческого общества Дмитрий Мараринов.

Официальное открытие общества состоялось в конце 2020 — начале 2021 года, когда краеведы представили публике свои коллекции на выставке во Дворце культуры горняков в Кушве. Выставка не была тематической, организаторы просто хотели показать все свои самые ценные и интересные экспонаты. Такая возможность у них появилась во многом благодаря неравнодушным друзьям, знакомым и единомышленникам, которые помогали собирать коллекции. Даже вопрос с местом размещения экспозиции энтузиасты решили, договорившись с директором ДК. Несмотря на небольшой срок существования общества, краеведческой работой его члены занимаются долгие годы. История каждого из них начиналась по-разному, но в итоге всех объединила любовь к прошлому, к своей малой Родине.

«Мы относительно недавно начали демонстрировать свои коллекции общественности, заявлять о том, что мы существуем. Даже создали группу во “ВКонтакте”. Сейчас наше общество представляет собой что-то вроде кружка по интересам при кушвинском дворце культуры. Изначально мы планировали юридически оформиться как некоммерческая организация, но пока поставили этот процесс на паузу», — пояснил Дмитрий.

Личная история Дмитрия началась с увлечения отца, который в 1980-е годы занимался коллекционированием масштабных моделей автомобилей. Увлечение перешло от отца к сыну. Помимо моделей, Дмитрия всегда интересовала история. В какой-то момент он начал собирать старые вещи, многие из которых люди в своё время отдавали даром. Постепенно его коллекция стала заметна в масштабах города, и на своём пути он повстречал единомышленников, с которыми вскоре и организовал Гороблагодатское краеведческое общество. Каждый краевед в организации имеет свой профиль и круг интересов.

«У нас есть девушка Светлана, которая работает бухгалтером. Она занимается краеведением в классическом понимании этого слова: коллекционирует открытки, фотографии, письма, выписки из местных газет, события Кушвы и многое другое. У другого моего коллеги, Александра, есть большая коллекция радиоприёмников. Он работает во дворце культуры Кушвы художником. Именно он в своё время договорился об аренде небольшого помещения в здании дворца. У нас есть коллекции монет, фотоаппаратов, радиол, масштабных моделей автомобилей и военной техники, а также настоящие автомобили советской эпохи», — рассказывает Дмитрий.

Интерес к масштабным моделям и истории вскоре перерос в увлечение настоящими автомобилями.

«У моего отца когда-то был “Москвич-2140”, и я тоже захотел такой автомобиль. Когда я уже стал частью краеведческого общества, то начал искать подходящий экземпляр на сайтах по продаже автомобилей. Вскоре ко мне подключились коллеги, и мы нашли объявление, купили машину не в самом хорошем состоянии и начали её восстанавливать. На этом этапе и возникла идея создания музея ретроавтомобилей, наш автопарк начал постепенно расти. На данный момент у нас 11 автомобилей. К сожалению, как показала практика, в нашем городе большого интереса к этой теме нет», — говорит краевед.

Сегодня кушвинские краеведы переживают не лучшие времена. Как поясняет мужчина, краеведение и увлечение стариной — это хобби, а для поддержания многочисленных экспонатов общества в достойном состоянии, особенно автомобилей, требуется немало времени, денег и сил. Вновь встал вопрос и с помещением.

«Дело в том, что помещение, которое нам выделили во дворце культуры бесплатно и которое мы обустроили своими силами, новый директор планирует переоборудовать обратно в кафе, как это было до нашего появления. Пока эти попытки ни к чему не привели, а мы вынуждены сидеть на чемоданах и безуспешно искать новый дом для экспонатов», — говорит Дмитрий.

Особенно острой в последнее время стала проблема содержания советских автомобилей. Попытка организовать полноценный музей автомобильной техники в Кушве не удалась, причём, как утверждает краевед, не только из-за финансовых трудностей, но и из-за отсутствия нужного отклика со стороны земляков.

«Сейчас мы продаём не все автомобили, а только те, которые не имеют никаких особенностей: ни так называемые “переходные” модели, ни модели первого или последнего годов выпуска. Продаём то, что быстрее продастся, а на вырученные деньги сделаем навесы для оставшихся автомобилей. Сейчас они стоят под открытым небом, что неблагоприятно сказывается на их состоянии. Коррозия и возраст берут своё», — говорит мужчина.

Дмитрий заявляет, что на данный момент о закрытии экспозиции речи не идёт — скорее, о переформировании. Мужчина хочет больше времени уделять реставрации и восстановлению редкой техники. К примеру, только так называемых двадцать четвёртых «Волг» в распоряжении краеведов три: 1978, 1982 и 1985 годов производства. Из их числа «Волга» 1982 года ничем не примечательна, она выставлена на продажу. Продаётся и белый «Москвич», реставрация которого на сегодняшний день так и не завершена.