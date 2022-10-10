Под Нижним Тагилом автоледи сбила мотоциклиста

Накануне, 9 октября, около 17:10 под Нижним Тагилом в посёлке Черноисточинск произошло ДТП с участием мотоцикла. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 41-летняя женщина на автомобиле Kia в районе дома № 8 на улице Кирова врезалась в мотоцикл «Урал». 44-летний мотоциклист с травмами различной степени тяжести был доставлен в городскую больницу № 2 Нижнего Тагила.

По предварительным данным, мотоциклист двигался по главной дороге, автоледи не предоставила ему преимущество в движении. Окончательные причины аварии будут установлены позже.