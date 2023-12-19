Под Нижним Тагилом автобус врезался в погрузчик

В понедельник, 18 декабря, на 17-м километре автодороги Нижний Тагил — Усть-Утка произошла авария с участием рейсового автобуса и дорожной спецтехники. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, при столкновении пострадала 54-летняя пассажирка автобуса. Женщина доставлена в больницу.

«По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь по маршруту № 1060 Б Висимо-Утка — Нижний Тагил, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущимся фронтальным погрузчиком», — сообщили АН «Между строк» в дорожной полиции.

В результате ДТП 54-летняя пассажирка автобуса получила травмы и была доставлена в больницу для оказания первой помощи.

Известно, что в момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров. На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, установили личности участников.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.