Под Нижним Тагилом автобус сбил пешехода

Вечером 15 июня в селе Николо-Павловское у дома № 17 по улице Ленина на пешеходном переходе рейсовый автобус «Качканар – Нижний Тагил – Екатеринбург» сбил 37-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован с травмой головы и переломом носа.

«Водителем оказался 50-летний житель Качканара, имеющий стаж вождения 32 года и ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за незначительные нарушения ПДД. Проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения, трезв. Водитель пояснил, что пешеход вышел на пешеходный переход, когда автобус уже был на переходе и ударился в заднюю часть автобуса», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Сотрудниками технического надзора информация будет направлена в Уральское управление автодорожного надзора, а также будет проведена внеплановая проверка предприятия.