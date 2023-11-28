Под Нижним Тагилом автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся  

Утром 28 ноября на 114-м километре трассы Екатеринбург — Серов под Нижним Тагилом пассажирский автобус Golden Dragon, двигавшийся по междугороднему маршруту № 506 «Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил» потерял управление, вылетел с проезжей части и перевернулся на обочине. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, на месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции.

С места происшествия в районную больницу доставлены для осмотра и оказания медицинской помощи два пассажира.

«Всего в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель. Данных о других пострадавших пока не поступало. Недалеко от этого ДТП с дороги съехал, не справившись с управлением, водитель грузовика Mercedes-Benz. Эти аварии между собой не связаны», — сказал АН «Между строк» Валерий Горелых.

По итогам начавшейся проверки дорожная полиция Нижнего Тагила примет обоснованное процессуальное решение.