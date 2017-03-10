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12 Мар 2017 21:47 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Автоновости, происшествия

Под Нижним Тагилом автобус протаранил легковушку: есть пострадавшие

Сегодня около 14:40 на 18-м километре трассы Нижний Тагил – Усть-Утка в районе посёлка Черноисточинск произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и ВАЗ-2112. По предварительным данным, водитель маршрутки при развороте не убедился в безопасности и допустил столкновение с легковушкой, следовавшей в попутном направлении в сторону Нижнего Тагила.

В результате аварии оба водителя с многочисленными травмами были госпитализированы в ЦГБ № 2.

Агентство новостей «Между строк»

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