Под Нижним Тагилом 39-летний мужчина погиб под колёсами молоковоза

1 января в 21:50 произошла смертельная авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Молоковоз сбил 39-летнего мужчину, который скончался на месте, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Сотрудники госавтоинспекции установили, что автомобиль MAN, перевозивший молоко, двигался со стороны города Кушва в сторону Нижнего Тагила. Погибший шёл по проезжей части в попутном направлении. На мужчине была тёмная одежда без светоотражающих элементов. По словам 46-летнего водителя, он увидел пешехода посередине дороги, сразу же затормозил, но ДТП избежать не удалось.

В ведомстве отметили, что проведено освидетельствование водителя — опьянение не установлено. По факту ДТП ведётся следствие.