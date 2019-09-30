Под Нижним Тагилом 15-летний мальчик ушёл с собакой в лес и не вернулся

В Новоасбесте пропал 15-летний Михаил Лобанов. Днём 29 сентября он пошёл гулять с собакой в лес, но спустя сутки домой не вернулся, рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Прорыв». По словам волонтёров, спустя некоторое время собака пришла домой, но без хозяина.

Подросток был одет в чёрные высокие сапоги, тёмно-синие брюки, тёмно-синюю кофту, куртку и шапку, с собой был чёрный рюкзак с красным узором. Мальчику требуется медицинская помощь.

Сейчас на месте работают волонтёры, сотрудники полиции и кинологи. Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила, просьба звонить по телефонам: 02, 112, 89000440220.