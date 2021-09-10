Под Нижней Турой не могут достроить школу из-за отсутствия отечественных строителей

В посёлке Косьва в 60 километрах от Лесного власти не смогли открыть новую школу к 1 сентября — достроить её в срок не успели из-за нехватки рабочих, пишет ЕАН.

«Мы столкнулись с неожиданной проблемой — нехваткой строителей. Дело в том, что Косьва, хотя и находится в 60 км от закрытого города атомщиков Лесного, всё равно попадает в эту запретную зону. Только привезут туда иностранных строителей, ФСБ тут как тут. А своих, отечественных в глубинке почти не осталось, везде приезжие из Средней Азии», — рассказал мэр города Нижней Туры Алексей Стасёнок.

В Косьве на данный момент работает деревянная 100-летняя школа, в которой всегда холодно и вообще находиться небезопасно. Новую спроектировали и начали строить в 2019 году как школу-детсад с двумя отдельными входами на 40 человек.

«Школа в Косьве — это градообразующее предприятие. Посёлок совсем было начал приходить в упадок, но сейчас нас спасли буддисты: после закрытия буддистского монастыря на горе Качканар им выделили место под строительство новой обители в Косьве. К нам едут буддисты со всей страны. Сейчас в посёлке прописаны 180 человек, большая часть жителей — буддисты», — продолжает Стасёнок.

По словам мэра, на стройке сменилось несколько подрядчиков, как раз именно из-за проблемы с рабочими. Некоторые даже покупали специальный транспорт, чтобы возить строителей в Косьву, но это оказывалось дорого.