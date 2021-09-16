Под Нижней Турой автобус с вахтовиками столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

На 230-м км автодороги Екатеринбург — Серов в Нижнетуринском районе произошло ДТП с участием автобуса Neoplan и КамАЗа с полуприцепом, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Предварительно установлено, что 47-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра и врезался в грузовик под управлением 44-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, с травмами различной степени тяжести их отправили в больницу.

«Недостаточная оценка водителем безопасного расстояния до двигающихся впереди автомобилей и совершение опасного манёвра на загородной трассе в условиях плохой видимости привели к травмированию пяти человек и серьёзным механическим повреждениям транспортных средств», — отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП оба водителя и пассажиры автобуса были пристёгнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать более тяжёлых травм. Водитель автобуса, житель Перми, к административной ответственности за нарушения ПДД ранее привлекался шесть раз. Мужчина пояснил, что перевозил 22 вахтовиков из Перми в ХМАО, при совершении обгона полоса для выполнения манёвра была свободна и он начал совершать обгон двигающихся впереди автомобилей, а грузовик начал поворачивать, по его словам, неожиданно.