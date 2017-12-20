Под Нижней Турой автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

20.12.2017 15:41
Под Нижней Турой автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

Днём 20 декабря на трассе под Нижней Турой произошло ДТП с междугородным автобусом, который ехал по маршруту Екатеринбург — Качканар, сообщает отделение пропаганды областной ГИБДД. Автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113, съехал в кювет и опрокинулся набок.

По информации ГИБДД, ДТП произошло около 10:30 на 4-м километре автодороги Нижняя Тура — Качканар. За рулём автобуса был 41-летний водитель с 22-летним стажем вождения. Мужчина не учёл необходимый боковой интервал до легковушки, поэтому столкнулся с ней. В момент аварии в салоне автобуса находились 13 пассажиров, все они были пристёгнуты ремнями безопасности, отметили в ведомстве. Никто не пострадал.

«Данный водитель автобуса ранее уже был участником ДТП  24 ноября 2016 года в 07:30 на автодороге Екатеринбург Серов. Он уснул за рулём автобуса, который ехал по маршруту № 957 Краснотурьинск Качканар Екатеринбург Тюмень, допустил съезд с дороги в левый кювет и опрокидывание. В ДТП пострадали шесть человек», добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: 
отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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