 Под Нижнем Тагилом насмерть разбился 75-летний байкер

В районе Кушвы 7 июля около 14:00 произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате попутного столкновения водитель мотоцикла погиб.

По предварительной информации, 31-летний водитель Chevrolet Lacetti не убедился в безопасности манёвра, и пошёл на обгон, из-за чего столкнулся с мотоциклом Yamaha YZF-R1, выполняющим тот же манёвр.

От полученных в ДТП травм 75-летний мотоциклист скончался на месте, несмотря на то, что в момент аварии находился в мотошлеме и защитном мотоциклетном костюме. Водитель Chevrolet Lacetti его пассажиры в ДТП не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения.

Как выяснили сотрудники ГИБДД , водитель автомобиля является жителем Качканара. Он рассказал автоинспекторам, что не заметил мотоциклиста, выполняющего обгон, и в момент выезда на встречную полосу почувствовал сильный удар в левую часть автомобиля. В момент ДТП виновник аварии был трезв. Стаж вождения погибшего мотоциклиста из Нижней Туры составлял 46 лет. По факту ДТП ведётся расследование.