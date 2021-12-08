Под Невьянском в жилом доме сгорели три квартиры. По одной из версий, взорвался газ (ВИДЕО)

Сегодня в посёлке Цементном под Невьянском в пятиэтажном доме произошёл крупный пожар, уничтоживший три квартиры. Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило на пульт пожарной охраны в 14:00. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил квартиру площадью 60 квадратных метров, расположенную на 4-м этаже, распространился на соседнюю квартиру и квартиру этажом выше. Пожарные спасли двоих человек, самостоятельно из жилого дома эвакуировались 50 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет.

На локализацию возгорания у спасателей ушло полчаса. В тушении пожара принимали участие 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

По одной из версий, взрыв и возгорание произошли из-за утечки газа, уточнил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. В данный момент подробности и причины происшествия устанавливают специалисты МЧС и полиции.