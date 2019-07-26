Под Невьянском в ДТП погибла пенсионерка

Утром на 103-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в районе Невьянска произошло ДТП, в котором погибла 63-летняя женщина. По предварительной информации, 24-летняя девушка за рулём Mazda 3 не справилась с управлением, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию автомобиля. Пенсионерка, которая находилась на заднем сиденье, скончалась в машине скорой помощи. Ещё двое пассажиров — 52-летний мужчина и 11-летняя девочка — были доставлены больницу города Невьянска с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудниками полиции было установлено, что они ночью возвращались домой в Красноуральск из аэропорта Кольцово, — рассказали АН “Между строк” в управлении ГИБДД по Свердловской области. — В машине кроме, молодой женщины, находился также её отец, который сидел на переднем пассажирском сиденье. А сзади сидели члены другой семьи: бабушка и двое её внуков 11 и 9 лет. В аэропорт свердловчане ездили, чтобы проводить на самолёт маму детей, после чего отправились в обратный путь только в пятом часу утра. Во время движения все пассажиры, кроме бабушки, были пристёгнуты ремнями безопасности. В ходе опрокидывания автомобиля непристёгнутую пассажирку выбросило через правое заднее боковое окно, в результате чего она скончалась в машине скорой медицинской помощи от полученных травм».