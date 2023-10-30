Под Невьянском на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил автобус сбил пешехода и вылетел с трассы

Сегодня утром на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в районе Невьянска пассажирский автобус, двигавшийся со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, вылетел с проезжей части и перевернулся на обочине.

По предварительным данным, авария произошла на 294-м километре автодороги на участке длинного поворота, когда мужчина за рулём легкового автомобиля, двигавшийся в сторону Екатеринбурга, остановился на обочине, чтобы выставить знак аварийной остановки. Водитель пассажирского автобуса, следовавший в попутном направлении, слишком поздно заметил мужчину и попытался уйти от столкновения, в результате чего потерял контроль над автомобилем и вылетел с дороги, зацепив при этом мужчину. В ГИБДД Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что в рамках данного ДТП водитель легковушки считается пешеходом. В ведомстве отметили, что мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение Невьянска, пассажиры автобуса при этом не пострадали.

На момент публикации на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства и причины инцидента.