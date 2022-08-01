Под Невьянском из-за неопытного водителя-лихача в ДТП пострадали 6 человек

Днём 29 июля в районе 6-го километра автодороги Верхняя Пышма — Невьянск произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, двое из них несовершеннолетние. С травмами средней тяжести были госпитализированы 17-летняя девушка, юноша и пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель ВАЗ-2115 направлялся от села Ольховка в сторону села Балтым и во время движения решил обогнать иномарку, но не справился с управлением и врезался в Mitsubishi Galant. 17-летняя девушка и юноша из автомобиля ВАЗ, а также водитель Mitsubishi Galant доставлены в больницу. Остальные участники аварии также получили травмы, но в госпитализации не нуждались.

Полицейские установили, что в отечественном автомобиле помимо 20-летнего водителя находился его 17-летний друг и две пассажирки 17 и 20 лет. Девушки, проживающие в районе Щитов, планировали доехать до Екатеринбурга на автобусе, но опоздали на рейс и поэтому решили добраться до города на попутках, а водитель ВАЗ согласился их подвезти.

Во время ДТП за рулём Mitsubishi Galant был 72-летний пенсионер, рядом с которым находилась 63-летняя пассажирка. Молодой водитель ВАЗа менее чем за три года привлекался за нарушение ПДД 65 раз. Во время ДТП оба водителя были трезвы, однако молодой человек за рулём ВАЗа и его пассажиры не были пристёгнуты.

Госавтоинспекция обращается к водителям, особенно имеющим небольшой стаж вождения, с просьбой соблюдать ПДД: не совершать необдуманных манёвров, убеждаться в безопасности при обгонах, перестроениях, поворотах, проездах перекрёстков, а также выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями.