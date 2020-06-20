Под Кировградом пьяный водитель устроил смертельное ДТП после свадебной вечеринки, погибла девочка-подросток

Под Кировградом пьяный водитель за рулём Opel врезался в дерево. В результате ДТП погибла его 15-летняя пассажирка. Ещё один пассажир, 18-летний юноша, был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Сам водитель не пострадал.

Авария произошла 20 июня около шести часов утра на 4-м км автодороги Кировград — Карпушиха — Лёвиха.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 22-летний водитель — житель Кировграда, ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, год назад у него закончился срок лишения права управления.

«Накануне он был на свадьбе своего друга в посёлке Карпушиха, а утром решил съездить на своём автомобиле в магазин в город Кировград. В дорогу он взял с собой двух пассажиров — девочку 15 лет и молодого человека 18 лет, которые также были гостями на свадьбе. В автомобиле пассажиры находились на заднем пассажирском сиденье, ремнями безопасности они не пристегнулись», — пояснили в ведомстве.

Также известно, что погибшая девочка приехала вместе с мамой из Красноярска на свадьбу к родственникам.