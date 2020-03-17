Под Каменском-Уральским ВАЗ протаранил автомобиль инкассаторов

Днём 17 марта на 10-м километре дороги Каменск-Уральский — Клевакинское автомобиль ВАЗ-2114 лоб в лоб столкнулся с автомобилем Fiat, принадлежащим инкассаторам, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадали два человека. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за того, что водитель ВАЗ-2114 потерял контроль над автомобилем. В результате ДТП пострадал 44-летний водитель отечественного автомобиля и его 61-летняя пассажирка — их госпитализировали в городскую больницу.

Были ли в автомобиле инкассаторов деньги в момент аварии, в Госавтоинспекции не уточнили.