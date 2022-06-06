Под Каменском-Уральским безработный украл у тагильчанина аккумулятор

У 36-летнего жителя Нижнего Тагила на пороге Ревун под Каменском-Уральским украли аккумулятор. Инцидент произошёл 5 июня, мужчина сразу же обратился в полицию, сообщает издание KU66.RU. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался неработающий 21-летний житель села Покровского Каменского района. Аккумулятор у задержанного изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленник остался на свободе под подпиской о невыезде.