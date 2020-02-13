Под Калугой монахиня сбила девочку и скрылась. У ребёнка сломан позвоночник

В одном из сёл в Калужской области монахиня на автомобиле сбила десятилетнюю девочку и скрылась с места ДТП, сообщает Kaluga24.tv.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области уточнила, что ДТП произошло ещё 30 января в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области. Девочка вместе с матерью шла по обочине дороги, женщина-водитель на Lada Largus ехала им навстречу и не справилась с управлением. Автомобиль занесло и отбросило на пешеходов. Девочка получила серьёзные травмы — её госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.

Женщина вышла из машины, но, заявив, что её ждут собственные дети, уехала с места аварии. Позже полиция нашла виновницу ДТП.

Как отмечает Kaluga24.tv, об инциденте стало известно лишь 12 февраля, после того, как в городском паблике о произошедшем рассказала одна из подписчиц. Она и сообщила, что за рулём находилась монахиня. Хотя та была одета в светскую одежду, местные жители её знают в лицо. В полиции журналистам подтвердили, что 33-летняя виновница автоаварии является монахиней или послушницей. Полиция проводит проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.