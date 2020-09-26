Под Харьковом потерпел крушение военный самолёт с курсантами

Вечером 25 сентября под Харьковом во время учебно-тренировочного полёта потерпел крушение военный самолёт Ан-26. ЧП произошло в районе Чугуева при заходе на посадку.

Всего на борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба. По последним данным, погибли 22 человека. Троих человек до сих пор не нашли. Ещё двое смогли выпрыгнуть из самолёта, они выжили, но получили ожоги 90% тела. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним» УК Украины.

«Бортовой самописец сейчас находится в [потерпевшем катастрофу] самолёте, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы», — заявили в пресс-службе Минобороны Украины (цитата по ТАСС).

UPD: Один из выживших курсантов скончался в больнице.