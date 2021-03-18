Под Екатеринбургом задержан мужчина, убивший и расчленивший собственного сына

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» в отношении мужчины, который сначала убил, а позже расчленил своего 36-летнего сына после ссоры, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошёл утром 10 марта в районе 31 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Обвиняемый нанёс несколько ударов по голове своему родному сыну, в результате чего пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.

«Для сокрытия следов убийства отец расчленил тело топором и укрыл останки на этом же участке леса, присыпав снегом», — рассказали в СК.

Тело в итоге было обнаружено 13 марта местным егерем, который был в курсе поисковых мероприятий по розыску без вести пропавшего потерпевшего. Сам обвиняемый с обращением о пропаже сына не обращался, и сделал это только после того, как о пропавшем брате забеспокоилась его сестра. После организации разыскных мероприятий обвиняемый активно участвовал в поисках сына вместе с поисковыми группами. В ходе следствия следователи нашли доказательства его вины.

«В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Причина убийства выясняется. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Судом по ходатайству следствия СКР в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.