Под Екатеринбургом водитель Skoda врезался в КАМАЗ на встречке и погиб

Утром 20 августа под Екатеринбургом, на съезде с ЕКАД в сторону посёлка Садового, произошло ДТП, в котором погиб один из водителей, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Skoda при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем, в результате чего погиб», — сообщили в ведомстве.

Сотрудниками ГИБДД было установлено, что погибший мужчина 1962 года рождения в момент ДТП в автомобиле находился один.

«Водитель грузового автомобиля пояснил, что пытался уйти от столкновения, при этом машинально сместился вправо, но столкновения избежать не удалось», — добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место дорожно-транспортного происшествия, проведены все необходимые процессуальные действия, замеры, сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, по факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает о недопустимости опасных манёвров при управлении транспортными средствами, водителям при совершении обгонов следует убедиться в отсутствии встречных транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии, двигаться с разрешённой скоростью. Кроме этого, в жаркую погоду при плохом самочувствии водителям необходимо отказаться от управления транспортными средствами, иметь с собой запас воды, при малейших признаках недомогания делать остановки и обратиться за оказанием помощи.