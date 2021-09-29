Под Екатеринбургом водитель сбил лося и врезался в деревья

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 28 сентября около 06:40 на 40-м километре трассы Екатеринбург — Полевской с участием лося, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил наезд на лося, находящегося на проезжей части, после чего съехал в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП лось погиб и два человека пострадали», — сообщили в ГИБДД.

45-летний водитель иномарки и его 43-летняя пассажирка в момент столкновения были пристёгнуты, водитель был трезв. Их осмотрели врачи, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудникам ГИБДД водитель иномарки пояснил, что работает в Екатеринбурге на птицефабрике. Двигаясь по автодороге в сторону Екатеринбурга, в какой-то момент заметил на дороге лося, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В ГИБДД напоминают, что осенью в связи с миграцией животных на проезжей части могут появляться лоси, которые нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. С начала года на дорогах Свердловской области произошло, только по официальным данным, 477 наездов как на диких, так и на домашних животных, в результате 15 ДТП 2 человека погибли и 18 получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребёнок. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием животных, в которых пострадали люди, произошло в тёмное время суток и в сумерки на дорогах регионального или межмуниципального значения.