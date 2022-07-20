Под Екатеринбургом в садовом доме заживо сгорела четырёхлетняя девочка

20 июля около 6 часов утра под Екатеринбургом в СНТ «Пластик» после тушения частного дома под завалами обнаружено тело четырёхлетней девочки. Прибывшая на место трагедии бригада скорой помощи констатировала смерть ребёнка.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что первые сведения о трагедии поступили сегодня в 6:01 утра от коллег из пожарной части.

По данным МЧС Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03:40. Пламя охватило садовый дом на площади 80 квадратных метров. На месте работали 10 человек личного состава и три единицы техники. Спустя почти 40 минут пожар удалось потушить. Под завалами спасатели нашли тело девочки. Сотрудники полиции установили её личность.

Погибшая находилась в доме с родителям, которые успели выйти из горящего помещения. Мать и второй двухгодовалый ребёнок не пострадали. Отец погибшей девочки с предварительным диагнозом «острое отравление продуктами горения» доставлен в больницу. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту гибели ребёнка, пояснив, что в ходе надзорных мероприятий ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

«В настоящее время сотрудниками следственного комитета осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшей девочки, соседи данной семьи, а также непосредственные очевидцы случившегося. Для определения причины смерти малолетней и причины возгорания проводятся соответствующие экспертные исследования. По итогам проверочных мероприятий следствием СКР будет принято процессуальное решение», — сообщил для СУ по Свердловской области старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По предварительной информации прокуратуры Свердловской области, семья не состояла на учёте в органах системы профилактики.